Tag des Europäischen Notrufs 112: Twittergewitter der Feuerwehren im Norden

Heute ist der 11. Februar, also der 11.2. und damit auch wieder Tag des Europäischen Notrufs 112. Wie jedes Jahr an diesem Aktionstag beteiligen sich Berufsfeuerwehren in ganz Deutschland am sogenannten Twittergewitter. Die Feuerwehren berichten dann wieder einen Tag lang live auf Twitter unter dem Hashtag #112live über aktuelle oder auch kuriose Einsätze, aber auch über nützliches Wissen rund um die Ausbildung und geben einfach spannende Einblicke in ihre tägliche Arbeit. In Hamburg ist der Tag zudem der Startschuss für das große Jubiläumsjahr, denn gemeinsam sind die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Hamburg seit 150 Jahren für die Hansestadt im Einsatz.

Aus dem Norden nehmen unter anderem folgende Feuerwehren am Twittergewitter teil:

Einige Auszüge der Tweets:

#Update: Wenn die Feuerwehr ums Eck' kommt, nimmt das Feuer reißaus! (oder so ähnlich). Eine heißgelaufene Bremse gab Anlass zur Alarmierung, Flammen waren bei Ankunft nicht mehr zu sehen. Nach Kühlung der Bremsanlage wird der Einsatz beendet. #112live #hamburg112 — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) February 11, 2022

Lange Schlange im Puff!



Kein alltäglicher Einsatz für die Kollegen. Um 09:48 Uhr erhielten wir die Info, dass sich eine ca. 60 cm lange Schlange 🐍 in einen Wäschepuff verirrt hat und diesen anscheinend nicht freiwillig verlassen will.#Flensburg #Tierrettung #wirfürflensburg — Berufsfeuerwehr Flensburg (@FlensburgBf) February 5, 2022

Solltet ihr in die Situation kommen den Notruf #112 zu wählen gilt es als allererstes gemeinsam mit dem Disponenten die 5 W Fragen zu abzuarbeiten:

1. Wo ist der Notfallort?

2. Wer ruft an ?

3. Was ist geschehen?

4. Wieviele Betroffene?

5. Warten auf Rückfragen #112live #BFNMS pic.twitter.com/7cHZMXOb7B — Berufsfeuerwehr Neumünster (@StabNMS) February 11, 2022

Kennen Sie #NINA?



Es handelt sich dabei um die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des @BBK_Bund. Sie verbreitet Bevölkerungsschutz- und Wetterwarnungen sowie Hochwasserinformationen der Hamburger Behörden per Push-Mitteilung. #WarnungderBevölkerung #Katastrophenschutz pic.twitter.com/43EScwxecX — FEUERWEHR HAMBURG (@FeuerwehrHH) February 11, 2022