Tag der Rückengesundheit: Tipps und Tricks für eine richtige Haltung

Rückenschmerzen sind eine der häufigsten Gründe für Krankschreibungen in Deutschland. Fast die Hälfte der Erwerbstätigen hierzulande arbeitet mittlerweile im Sitzen und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Wie wichtig es ist, auf sich zu achten, will der „Tag der Rückengesundheit“ am 15. März zeigen.