Tag der kreativen Eissorten: Hier wird’s verrückt

Jedes Jahr am 1. Juli ist Tag der kreativen Eissorten. Eine gute Gelegenheit, mal zu schauen, wo es denn hier im Norden so richtig schön verrückt zugeht. Und wenn Sie auch noch ein Eiscafé oder eine Eisdiele mit ausgefallenen Sorten kennen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an online-nord@sat1.de. Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

• Bei „Eisliebe“ in Hamburg-Ottensen stehen zwölf Sorten zur Auswahl, das Sortiment wechselt täglich. Neben Klassikern wie Schoko oder Vanille bekommen Sie dort aber auch Roseneis, das laut Angabe der Eisdiele mit Bio-Damaszener Rosenwasser hergestellt wird. Außerdem werden dort die Sorten Ananas-Thai-Basilikum oder auch Marzipan-Lakritz angeboten. Eine Kugel kostet 1,30 Euro.

• „Luicella’s Ice Cream“ im Hamburger Grindelviertel (gibt’s auch in der Langen Reihe, auf St. Pauli oder in der Lübecker Hüxstraße) bietet neben Klassikern wie Haselnuss oder Echter Vanille Sorten wie Avocado-Weiße-Schokostücke, Kandierte Fenchelsamen, Himbeer-Rosmarin, Zitrone-Basilikum, Franzbrötchen oder Schoko-Whiskey an. Eine Kugel kostet 1,60 Euro – die Kinderkugel 1,20 Euro. Und man bekommt immer noch ein kleines Stück einer Wunschsorte zum Probieren gratis dazu.

• Klassiker wie Stracciatella oder Walnuss bekommt man auch bei „Frioli“ in Hannover-Linden, aber eben auch Sorten wie Schokolade mit Chili, Schlehe, Tonkabohne-Waldmeister, Wasserbüffelmilch (mit Milch vom Biohof Eilte), Gurke, Tomate, Spargel oder Lavendel. Eine Kugel kostet 1,30 Euro, eine Kugel Premium+ (z.B. neue Kreationen oder exklusive Zutaten) kostet 1,80 Euro.

• Im Bremer Niederblockland befindet sich der „Biohof Kaemena“ mit dem Eiscafé „Snuten lekker“. Mit der Milch der eigenen Kühe werden hier neben Vanille oder Amarena auch andere Sorten wie Kürbiskerneis, Mohn- oder Quark-Sesam-Eis hergestellt. Saisonal gibt es Rhabarber- oder Holunderblüten-Sorbet. Eine Kugel kostet 1,70 Euro.

• Auf dem Bauernhof der Familie Steffens in Ahrensbök finden sich in den insgesamt 80 Eissorten neben den Klassikern auch die Sorten Rotbier, Mango- bzw. Himbeer-Chili, Whiskey, Buchweizen, Gurke, Honig, Piña Colada, Banane-Baileys mit Zimt, Vanille-Lavendel oder saisonal Kastanie mit karamellisierten Nüssen sowie Schoko-Lebkuchen. Ganz neu außerdem Erdbeer-Minze und Aperol-Blutorange. Eine Kugel kostet 1,60 Euro.

• In der Hamelner Osterstraße befindet sich das Eiscafé „Gusto Mosena“, wo man mitunter Kürbiskernöleis mit kandierten Orangen bekommt, geräucherte Haselnuss mit Rosmarin, Schwarzbiereis mit Zartbitterschokolade oder auch die Sorte Almduft (frischer Ricotta, Waldfrüchtekompott und Lavendel). Und da Hameln als Rattenfängerstadt bekannt ist, gab es im Gusto Mosena auch schon das sogenannte Ratteneis (schwarzes Vanilleeis in Rattenform). Eine Kugel kostet 1,20 Euro.

• Wie immer gibt’s die Klassiker auch beim „Wilhelmsburger Eisdealer“ in der Weimarer Straße in Hamburg – zudem aber außerdem Sorten wie Blutorange-Minze, schwarze Erde (Eis mit Mandeln, Malz und Mehl), Craft-Beer-Eis (aus einer regionalen Brauerei aus Wilhelmsburg), Weizensauer mit Weizenbier, Baklava, Franzbrötchen oder Blaubeere-Tonic-Water. Eine Kugel kostet zwischen 1,10 Euro und 1,50 Euro.

• Auch im Eiscafé Gondola am Vahrenheider Markt in Hannover geht es sowohl klassisch als auch kreativ zu. Wer möchte, kann sich dort eine Kugel Philadelphia-Birne mit einem Topping aus zwei verschiedenen Weinen und gerösteten Sesamkörnern bestellen, Mango-Kurkuma-Avocado-Eis oder Schokolade-Chili. Eine Kugel kostet 1,20 Euro, lediglich die Sorte Pistazie schlägt mit 1,50 Euro pro Kugel zu Buche.

Gloria Saggau