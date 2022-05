Täter nach Messerstich auf Hamburger Reeperbahn weiter auf der Flucht

Der Mann, der in der Nacht zum Sonntag auf der Reeperbahn (Hamburg) einen 24-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat, ist weiter auf der Flucht. Der Unbekannte, der einen grauen Jogginganzug und eine weiße Kappe getragen haben soll, sei noch nicht gefasst worden, hieß es. Und es seien bislang auch keine weiteren Hinweise von Zeuginnen und Zeugen eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Hamburg. Vor dem Angriff soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung wegen Nichtigkeiten zwischen beiden gekommen sein. Täter und Opfer kannten sich der Polizei zufolge nicht. Der 24-Jährige war bei dem Angriff durch die Stiche in den Oberkörper schwer verletzt worden. Der Hamburger sei gesundheitlich nun aber auf dem Weg der Besserung.

Mit dpa