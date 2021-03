Sylt-Urlaub nur noch mit negativem Corona-Test?

Der Bürgermeister der Nordseeinsel Sylt, Nikolas Häckel, hat angekündigt, Urlauber künftig nur noch mit einem negativen PCR-Test oder einem Schnelltest auf die Insel zu lassen.

Im Magazin „19 – die Chefvisite“ sagte er, man dürfe „nicht einfach losreisen“. „Es wäre fatal, wenn wir einen zweiten Insel-Lockdwon bekämen, so Häckel. Bei der Ankunft in Hotel oder Ferienwohnung müsse man seinen negativen Test vorlegen, danach solle eine App zur Kontaktnachverfolgung dienen.

Der Kreis Nordfriesland und das Land Schleswig-Holstein sollten die rechtlichen Grundlagen für Einreisekontrollen durch die Bundespolizei schaffen, forderte Häckel.

Zur Kontaktnachverfolgung soll die Luca-App dienen, die bereits von Sänger Smudo beworben wurde. Sie kann etwa im Restaurant oder auch bei Veranstaltungen eingesetzt werden, um sich gezielt an einem Ort einzuchecken. Durch den möglichen Informationsaustausch mit den Gesundheitsämtern werde wichtige Zeit im Gegensatz zu herkömmlichen, analogen Systemen gespart, teilte die Sylt Marketing GmbH kürzlich mit. Mehr als 200 Betriebe auf der Insel beteiligen sich den Angaben zufolge bereits an der App. Die Sylt Marketing sieht sie als alternativlosen Baustein für das Funktionieren von Alltag und Tourismus während der Pandemie. Auf der Insel werden neben Gastronomie und Hotellerie beispielsweise auch Arztpraxen, Kanzleien, Fitnessstudios oder Friseur-Salons mit der App vertraut gemacht, in Kürze sollen Schulen und Kindertagesstätten folgen.

Mit dpa