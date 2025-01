Surfer bei Wilhelmshaven aus dem Wasser gerettet

Ein Surfer ist nach einem Mastbruch bei Wilhelmshaven aus seiner Notlage gerettet worden. Der Mann sei am Mittwochnachmittag in etwa 300 Metern Entfernung vom Ufer unterwegs gewesen und habe wegen des gebrochenen Masts nicht an Land zurückkehren können, teilte die Feuerwehr mit. Dank eines Handys, das er wasserdicht verpackt dabeihatte, konnte er Hilfe rufen.

Binnen weniger Minuten waren Feuerwehr, Rettungsdienst, Wasserschutzpolizei, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und die ADAC-Luftrettung im Einsatz, Rettungsboote machten sich auf den Weg. Der Rettungshubschrauber ortete den Mann, der 15 Minuten nach der Alarmierung unverletzt gerettet wurde. Wegen Unterkühlung versorgte ihn am Ufer der Rettungsdienst.

SAT.1 REGIONAL/dpa