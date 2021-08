„Supersapiens IronMan 2021“ in Hamburg: Diese Straßen sind am Wochenende gesperrt

Die Hamburger Innenstadt von oben. Foto: Pixabay/Symbolbild

Am kommenden Wochenende findet der „Supersapiens IronMan 2021“ in Hamburg statt. Am Veranstaltungssonntag (29. August 2021) werden rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und abschließend einen Marathon (42,195 Kilometer) absolvieren. Durch örtliche Ableitungen bzw. Sperrungen im Zusammenhang mit dem Event wird es zu zahlreichen Behinderungen des Verkehrs kommen.

Hamburger Innenstadt

Im gesamten Innenstadtbereich rund um die Binnen- und Außenalster ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.



Am Freitag, den 27. August 2021, ab 20 Uhr, ist der Jungfernstieg wasserseitig und in der Zeit von Sonntag,

29. August 2021, ab 6 Uhr bis Montag, den 30. August 2021, 6 Uhr, beidseitig gesperrt.



Der Ballindamm ist von Freitag, den 27. August 2021, ab 10 Uhr (wasserseitig) und ab 27. August 2021, 20 Uhr zwischen Glockengießerwall/Lombardsbrücke und Alstertor bis Montag, den 30. August 2021, 6 Uhr, beidseitig gesperrt.

Die Parkhäuser in den Straßenzügen Ferdinandstraße – Raboisen – Herrmannstraße – Kleine Rosenstraße sind

jederzeit über Georgsplatz anfahrbar. Das Quartier kann über Ferdinandstraße – Glockengießerwall – Georgsplatz verlassen werden.



Die Straßen Neuer Jungfernstieg – Jungfernstieg – Große Bleichen (zw. Jungfernstieg und Poststraße) – Poststraße (zw. Gr. Bleichen und Neuer Wall) sowie Neuer Wall werden vom Samstag den 28. August 2021, 20 Uhr für die Aufbaumaßnahmen der Begitterung gesperrt.



In der Straße Neuer Wall wird im Teilstück zwischen Bleichenbrücke und Poststraße die Einbahnstraßenregelung umgedreht.



Die Lombardsbrücke ist ab Samstag den 28. August 2021, 20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.



Am Sonntag, den 29. August 2021sind für die Veranstaltung neben dem Ballindamm, dem Jungfernstieg (siehe oben)

auch der Glockengießerwall, sowie der Wallringtunnel, die Lombardsbrücke, der Deichtorplatz gesperrt.



Die Polizei empfiehlt hier:



Die Innenstadt sollte im Süden über Deichtortunnel – Willy-Brandt-Straße und im Norden über die Straßen An der Alster – Kennedybrücke – Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz umfahren werden.

Westliche Außenalster

Auch im Bereich der westlichen Außenalster kommt es während des Rennens zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.



Die Straßen Harvestehuder Weg und die Straße Fontenay können am Sonntag den 29. August 2021, in

der Zeit von 5 Uhr bis 23 Uhr nur in westlicher bzw. südlicher Richtung (stadteinwärts) befahren werden,

da als Laufstrecke jeweils die Fahrstreifen stadtauswärts genutzt werden.



Zusätzlich sind die Straßen Fernsicht, Krugkoppel und Bellevue von der Teilsperrung betroffen und können nur

in westlicher bzw. südlicher Richtung (stadteinwärts) befahren werden.



Ebenfalls mit Behinderungen muss im Mittelweg und in den Straßen Alsterterrasse, Neue Rabenstraße sowie

Fontenay gerechnet werden.



Die Polizei empfiehlt hier:



In östlicher Richtung sollte der Bereich über Beim Schlump – Hallerstraße – Rothenbaumchaussee – Klosterstern – Eppendorfer Baum – Lenhartzstraße – Schottmüllerstraße – Heinickestraße – Hudtwalckerstraße –

Sierichstraße umfahren werden.



In westlicher Richtung sollte der Bereich über Hudtwalckerstraße – Heinickestraße – Schottmüllerstraße – Lenhartzstraße – Eppendorfer Baum – Klosterstern – Rothenbaumchaussee umfahren werden.



Die Anfahrt des Hauptbahnhofes geht über folgende Anfahrtsmöglichkeiten:

Kennedybrücke – An der Alster – Sechslingspforte – Steindamm – Kreuzweg – Adenauerallee –

Steintorplatz – Kirchenallee Ludwig-Erhard-Straße – Willy-Brandt-Straße – Domstraße – Speersort – Steinstraße – Steintorwall

Die Zufahrten zum Flughafen Hamburg werden von der Veranstaltung nicht beeinträchtigt.

Allgemeine Hinweise und Empfehlungen

Aufgrund der Großveranstaltung sind erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs im Innenstadtgebiet zu erwarten. Es wird dringend angeraten, U- und S-Bahnen zu nutzen, um die Innenstadt zu erreichen.



Über die Rundfunksender informiert die Polizei während der Veranstaltung über die aktuelle Verkehrslage.

Es wird zudem dringend angeraten, nicht den Empfehlungen von Navigationsgeräten, sondern der zusätzlich aufgestellten Verkehrszeichen zu folgen.

Verkehrsinfotelefon

Die Polizei wird zur allgemeinen Information über freie und gesperrte Fahrstrecken am Samstag, den

28. August 2021 von 7 bis 22:30 Uhr ein Verkehrsinfotelefon unter der Telefonnummer 040 / 42 86 56 565 einrichten.



Auskünfte zum öffentlichen Nahverkehr werden unter 040 / 19 449 vom HVV erteilt.

Weitere Informationen zur Verkehrssituation am Wochenende in Hamburg finden Sie hier! (PDF)

Hier finden Sie alle Strecken und Sperrzeiten noch einmal grafisch dargestellt:

Quelle: Polizei Hamburg, hamburg.de