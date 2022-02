Sturmtief „Zeynep“ hinterlässt Verwüstung – „Antonia“ zieht ohne große Wucht durch den Norden

Hamburg hat es gleich doppelt getroffen: Erst tobte sich in der Nacht zu Samstag das Orkantief „Zeynep“ mit Windgeschwindigkeiten um 100 Stundenkilometer über der Stadt aus, dann folgte am frühen Morgen erstmals seit 2013 eine besonders schwere Sturmflut.

Schwerverletzte oder gar Tote waren aber nicht zu beklagen – es blieb bei Sachschäden. Gleichwohl waren Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rund um die Uhr im Einsatz.

Nach eigenen Angaben wurden die Retter von Freitag- bis Samstagabend zu insgesamt 1.475 Einsätzen gerufen. Hauptsächlich habe es sich um umgestürzte Bäume oder Äste, Bauzäune oder heruntergefallene Dachziegel gehandelt. Dabei steckten den Rettungskräften noch die Einsätze vom Sturmtief „Ylenia“ in den Knochen – mussten sie doch am Donnerstag und in der Nacht zuvor rund 800 Mal ausrücken.

Sturmflut mit Pegel mehr als 3,5 Meter über mittlerem Hochwasser

Bei der sehr schweren Sturmflut am Samstagmorgen lagen die Pegel erstmals seit 2013 wieder mehr als 3,5 Meter über dem mittleren Hochwasser. Nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erreichte die Elbe am Pegel St. Pauli gegen 5:30 Uhr 3,75 Meter über dem mittleren Hochwasser. Dadurch wurden nicht wie üblich nur der Fischmarkt, sondern auch die Große Elbstraße sowie Teile der Hafencity überflutet.

Schiffsverbindungen zu den Inseln und Halligen fielen aus

Der Deutsche Wetterdienst hatte im Laufe des Freitagabends in Kiel, auf Sylt und auf Helgoland Windstärken zwischen 9 und 11 gemessen, in Büsum wurde eine Orkanböe mit 143,3 Kilometer pro Stunde festgestellt.

Auch Schiffsverbindungen zu den Inseln und Halligen fielen aus, wie die Reedereien mitteilten. Auch die Elbfähre von Glückstadt nach Wischhafen hatte ihren Betrieb eingestellt. Am Hamburger Flughafen hielten sich die Auswirkungen des Sturms in Grenzen. Es seien nur wenige Flüge gestrichen worden, sagte eine Sprecherin. Der Airport sei stets geöffnet gewesen.

Auch Niedersachsen und Bremen schwer getroffen

An der niedersächsischen Küste im Bereich Aurich und Leer wurde es nach Angaben eines Sprechers der Polizei erst am frühen Samstagmorgen ruhiger. Im gesamten Gebiet Ostfriesland mussten immer wieder Straßen gesperrt werden. In Eversmeer im Landkreis Wittmund stürzte der Giebel eines Hauses ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 250.000 Euro. In den Häfen in Emden und Wilhelmshaven mussten mehrere Schlepper die größeren Schiffe sichern. Dabei drückten sie die windanfälligen Schiffe gegen die Pier, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei.

Ein Fußgängerübergang wird während des Orkantiefs „Zeynep“ von Wellen umspült. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

In Bremen musste wegen eines erwarteten Hochwassers ein Parzellengebiet in der Pauliner Marsch evakuiert worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagabend. „Das ist Jahre her, dass wir zu so einer Maßnahme greifen mussten.“

Im Bereich um die Landeshauptstadt Hannover gingen die Notrufe im Minutentakt ein. Am Hauptbahnhof in Hannover sind hunderte Reisende gestrandet. Die Bahn stellte am frühen Freitagabend einen Aufenthaltszug mit Essen und Trinken zur Verfügung

Strand von Wangerooge fast komplett weggespült

Die Nordseeinsel Wangerooge hat im Sturm etwa 90 Prozent ihres Badestrandes eingebüßt. „Auf einer Länge von einem Kilometer gibt es kaum noch Sand“, sagte Wangerooges Inselbürgermeister Marcel Fangohr am Samstagmorgen. Die Schutzdünen vor dem Trinkwasserschutzgebiet hätten kein Deckwerk mehr, dies müsse wie der Strand neu aufgeschüttet werden. Dennoch sei der Sturm hier glimpflich ausgegangen, das Orkantief „Zeynep“ habe keine schweren Schäden verursacht.

Mindestens sechs Wochen werde es dauern, den Strand wieder aufzuschütten, sagte Fangohr. Der Sand dafür komme von einer Sandbank vor der Insel. Schon nach den vergangenen Stürmen seien etwa 60 Prozent des Strandes weggespült worden, nun sei stellenweise überhaupt kein Sand mehr da.

„Antonia“ fordert deutlich weniger Einsätze

Der dritte Sturm innerhalb weniger Tage hat im Norden in der Nacht zum Montag kaum Einfluss auf die Einsatzzahlen von Polizei und Feuerwehr gehabt. Es habe zwar Sturmeinsätze gegeben, aber vergleichsweise wenige, sagten die Sprecher:innen der Polizeileitstellen im Norden am Montagmorgen. Auch seien keine Menschen verletzt worden. Im Bereich Schleswig, Flensburg und Husum registrierte die Polizei fast 40 Einsätze. „In Sachen Sturm hatten wir nur vier Einsätze wegen Bäumen auf Straßen und 34 Einsätze wegen zu viel Wasser in Gebäuden. Das Wasser kann nicht mehr versickern. Das ist das Problem“, sagte ein Polizeisprecher dazu.

Auch im Raum Kiel mussten Feuerwehr und Polizei zu deutlich weniger Sturmeinsätzen ausrücken als in den vergangenen Tagen. „Wir hatten nur zehn Einsätze in der Region. Das waren vor allem umgestürzte Bäume, herabgestürzte Äste und eine überschwemmte Straße“, so ein Sprecher der Leitstelle.

Wegen des starken Windes war jedoch auf der Fehmarnsundbrücke in der Nacht zum Montag ein Lastwagen umgekippt. Die Brücke war deshalb am frühen Montagmorgen zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Der Lkw-Fahrer war Polizeiangaben zufolge unverletzt geblieben. Die Brücke verbindet die Ostseeinsel Fehmarn mit dem Festland.

Mit dpa