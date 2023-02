Sturmtief sorgt im Norden für starke Sturmböen – Baum stürzt auf Auto in Hamburg

Starke Winde und Sturmböen ziehen auch am Mittwoch noch über Norddeutschland. Im Verlauf des Tages kommt es im Binnenland Schleswig-Holsteins zu Windböen um die 55 Kilometer pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Gebietsweise kann zu Sturmböen mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde kommen. An der Küste, auf den Nordseeinseln und in Gebieten mit Gewittern hält der Deutsche Wetterdienst einzelne schwere Sturmböen mit bis zu 95 Kilometer pro Stunde für möglich. Erst in der Nacht zum Donnerstag soll der Wind langsam abnehmen.

Starke Gewitter und Neuschnee in Niedersachsen

Auch in Niedersachsen und Bremen bleibt es weiter windig. Tagsüber kann es hier gebietsweise auch zu Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde kommen. An der See und auf den Nordseeinseln soll es schwere Sturmböen geben. Vereinzelt kommt es zu Gewittern. Im Oberharz erwartet der Deutsche Wetterdienst ab 600 Metern leichte Schneefälle mit bis zu fünf Zentimeter Neuschnee.

Blitzschlag lässt Baum auf Autos in Hamburg stürzen

Bereits am Dienstagabend hat ein Blitzschlag nach Angaben der Feuerwehr einen Teil eines Baumes auf mehrere Autos in Hamburg-Winterhude stürzen lassen. Ein Stamm brach in mehreren Metern Höhe ab. Zu möglichen Verletzten gab es zunächst keine genaueren Angaben. Ein Rettungswagen war im Einsatz. Die Feuerwehr zersägte Stamm und Äste und räumte die Straße wieder frei.

