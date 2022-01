Sturmtief Nadia wütet im Norden – Zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr

Besucher sind bei Sturm und Einbruch der Dunkelheit an der aufgewühlten Nordsee unterwegs. Foto: Bodo Marks//dpa

Das Sturmtief Nadia ist am Wochenende mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefegt und hat für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr sowie zwei Sturmfluten gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Unwetterwarnung für Norddeutschland am Sonntagvormittag aufgehoben. Die Unwetterwarnung galt seit Samstagmittag. Bis zum späten Sonntagnachmittag musste noch weiter mit Sturmböen gerechnet werden. Ein Überblick:

Schleswig-Holstein

Wegen der Sturmwarnung fielen alle Fährverbindungen der Hallig-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) aus. Am Samstagnachmittag und am Sonntag waren zudem Verbindungen ab Föhr, Amrum und Dagebüll betroffen. An der Nordseeküste hatte es am Sonntagmittag eine Sturmflut gegeben. Am Eidersperrwerk wurde ein Wert von 2,07 Meter über dem Mittleren Hochwasser gemeldet, in Büsum lag der Wert bei 1,83 und in Dagebüll bei 1,41. Am Eidersperrwerk wurde am frühen Sonntagmorgen ein Wert von 2,46 Metern über dem mittleren Hochwasser gemessen, in Büsum 1,98 Meter und in Dagebüll 1,80 Meter. Auch an der Ostseeküste bestand eine Sturmflutwarnung am Sonntagmittag weiterhin. Dort wurden ab dem Abend Wasserstände bis 1,35 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet.

Die höchste Windgeschwindigkeit wurde nach Angaben des DWD vom Sonntagmorgen auf der Hallig Hooge in Nordfriesland mit 127 km/h gemessen. In List auf Sylt und Glücksburg bei Flensburg wurden Werte von 119 km/h in der Spitze gemessen.

Auch der Bahnverkehr war beeinträchtigt. Im Regionalverkehr kam es wegen der Unwetterschäden zu Verspätungen und Ausfällen. Als Gründe nannte die Bahn vielerorts Bäume, die auf die Gleise gestürzt waren oder Störungen der Oberleitung. Der Fernverkehr in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen wurde zeitweise ganz eingestellt.

Hamburg

Die Feuerwehr meldete 450 wetterbedingte Einsätze seit Samstagmorgen. Die Polizei musste fast 300 Mal ausrücken. Im Hamburger Hafen fuhr sich ein Binnenschiff unter einer Brücke fest. Das Schiff sei beim Durchfahren mit dem Steuerhaus an der Freihafenelbbrücke hängengeblieben und habe sich verklemmt. Beide Besatzungsmitglieder waren betrunken, Verletzte gab es nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Es sei möglich, dass sich der Kapitän wegen des steigenden Wasserstandes der Elbe verschätzt habe. Die Freihafenelbbrücke bleibt wegen des entstandenen Schadens zunächst für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die unmittelbar danebenliegende Bahnbrücke ist von der Sperrung nicht betroffen.

Gleich zwei schwere Sturmfluten setzten zudem den Hamburger Fischmarkt unter Wasser. Mehrere Autos wurden beschädigt. In der Nacht zu Sonntag wurde in Hamburg am Pegel St. Pauli ein Wasserstand von 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser gemessen, wie ein Sprecher des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sagte. Zum Mittagshochwasser wurde hier ein Höchststand von 2,60 Metern erreicht. Bereits in der Nacht zog es Hunderte Schaulustige zum überfluteten Fischmarkt, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Am Sonntagmittag waren es nach Angaben eines dpa-Reporters sogar Tausende Neugierige, die das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz so stürmische Wetter für einen Spaziergang entlang der überfluteten Elbe in Hamburg nutzten.

Niedersachsen

Im Bereich Oldenburg kam es laut Polizei zu 19 Unfällen – dabei wurden drei Menschen leicht verletzt. In einem Fall stürzte eine 20 Meter hohe Eiche auf ein parkendes Fahrzeug und verfehlte nur knapp eine Fußgängergruppe auf dem Gehweg, wie die Polizei berichtete. Insgesamt verzeichnete die Polizei bis zum Montagmorgen etwa 100 Einsätze wegen des Sturms. In Bunnen (Landkreis Cloppenburg) übersah eine 19-jährige Autofahrerin einen auf die Straße gestürzten Baum und prallte dagegen. Die Frau wurde leicht verletzt. Bei vier weiteren Unfällen im Bereich Cloppenburg kam es laut Polizeiangaben lediglich zu Sachschäden.

Bei Harsum (Landkreis Hildesheim) stürzte ein Baum auf die Motorhaube eines vorbeifahrenden Autos. Der 64-jährige Fahrer blieb unverletzt. In Hannover kam es zu drei Unfällen wegen umgestürzter Bäume – insgesamt war die Polizei rund 50 Mal im Einsatz. Die Feuerwehren hielt das Sturmtief ebenfalls auf Trab. Die Regionalleitstelle in Stade meldete bis zum Morgen rund 90 Einsätze – hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume. Die Feuerwehr Wilhelmshaven musste nach eigenen Angaben seit Samstagmittag 28 Mal ausrücken, um umgestürzte Bäume, herabfallende Dachziegel oder weggewehte Gegenstände zu sichern. In Emden meldeten Polizei und Feuerwehr 33 Einsätze – ebenfalls wegen umgestürzter Bäume. In Aurich waren es 31 Einsätze.

Vor der Nordseeküste ist aufgrund des Sturmtiefs ein Frachter stundenlang manövrierunfähig herumgetrieben. Das unbeladene Schüttgutschiff Vienna hatte demnach am Samstagabend etwa 16 Seemeilen (ca. 30 Kilometer) vor der ostfriesischen Küste starke Probleme gehabt, bei Sturm und Wellen um die sechs Meter zu manövrieren. Die Maschine des rund 190 Meter langen Schiffes sei zu schwach gewesen, erläuterte ein Sprecher des Havariekommandos. Im schlimmsten Fall hätte das Schiff zu einem Risiko für die Küste werden können. Nach einigen Stunden war die Lage allerdings wieder unter Kontrolle. Mit einem Hubschrauber der Bundespolizei wurde ein Spezialteam auf den Frachter abgeseilt, um eine Verbindung zu einem Notschlepper herzustellen.

Am Sonntag hatte sich die Lage in Niedersachsen und Bremen weitgehend wieder beruhigt. Am Vormittag gab es in Bremen, Cuxhaven und Aurich nur noch vereinzelte Unwettereinsätze. Meist handelte es sich um umgefallene Bäume. Das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) hob am Nachmittag die Sturmflutwarnung für die Nordseeküste auf.

Bremen

Im Bürgerpark fiel ein Baum auf einen Mann. Nachdem er von einem Notarzt versorgt wurde, kam er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr war bis zum Sonntagabend rund 50 Mal unterwegs.

