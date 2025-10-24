Sturmtief „Joshua“: Unwetterwarnung für den Norden

Wellen überspülten die Uferpromenade in Wilhelmshaven. Kai Moorschlatt/dpa

Wind, Regen und Kälte: Sturmtief „Joshua“ hat Deutschland fest im Griff. Für die Nordseeküste sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde voraus. Bereits in der Nacht schlugen die Wellen an den Küstenstädten – wie Wilhelmshaven – höher und setzten dort Teile der Promenade unter Wasser.

Das Sturmtief „Joshua“ hängt den Experten zufolge über der Nordseeküste fest und bewegt sich nur recht langsam. Am Donnerstagabend tobte es zunächst südlich vom Ruhrgebiet am stärksten.

In Wilhelmshaven wurden Teile der Promenade und eines Parkplatzes wegen der aufgepeitschten Nordsee unter Wasser gesetzt.

Im Binnenland dürfte der Wind etwas schwächer blasen: Die Meteorologen sagen Geschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde voraus. Aber auch hier kann es vor allem in höheren Lagen – etwa im Harz – deutlich windiger werden.

Stürmische Böen auch an der Ostseeküste

Auch an der Ostsee wird es stürmisch: Am Morgen ist laut DWD bereits mit ersten Böen von um die 55 km/h zu rechnen. Im Laufe des Tages könnten daraus bis zu 70 Kilometer pro Stunde im Binnenland und bis zu 80 an der Küste werden.

Baum fällt auf Autobahn

In Niedersachsen ist ein Baum auf die Autobahn A28 gestürzt. Den Angaben zufolge wurde dabei niemand verletzt. Die Fahrbahn war zwar zeitweise komplett gesperrt. Dies habe aber keine nennenswerten Auswirkungen auf den Verkehr gehabt, da zu diesem Zeitpunkt kaum Autos unterwegs waren, erklärte eine Sprecherin.

Ein rund 50 Meter hoher Baum wurde am Donnerstag in Düsseldorf von Sturmböen umgeworfen, wie die Feuerwehr mitteilte. Er sei auf die Fahrbahn und auf neun geparkte Autos gestürzt. Durch die Wucht beschädigte der Baum zudem drei Fenster eines nahe gelegenen Wohnhauses. Verletzt wurde auch hier niemand.

Auch ein Kreuzfahrtschiff ist wegen des Sturms früher nach Deutschland zurückgekehrt. Das Schiff „Aidaperla“ der Reederei Aida war bereits am Freitag, statt am Samstag nach Hamburg zurückgekehrt.

SAT.1 REGIONAL/dpa