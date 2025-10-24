Sturmtief „Joshua“: Unwetterwarnung für den Norden

24. Oktober 2025
Wellen überspülten die Uferpromenade in Wilhelmshaven. Kai Moorschlatt/dpa

Wind, Regen und Kälte: Sturmtief „Joshua“ hat Deutschland fest im Griff. Für die Nordseeküste sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde voraus. Bereits in der Nacht schlugen die Wellen an den Küstenstädten – wie Wilhelmshaven – höher und setzten dort Teile der Promenade unter Wasser. 

Das Sturmtief „Joshua“ hängt den Experten zufolge über der Nordseeküste fest und bewegt sich nur recht langsam. Am Donnerstagabend tobte es zunächst südlich vom Ruhrgebiet am stärksten.

In Wilhelmshaven wurden Teile der Promenade und eines Parkplatzes wegen der aufgepeitschten Nordsee unter Wasser gesetzt.

Im Binnenland dürfte der Wind etwas schwächer blasen: Die Meteorologen sagen Geschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde voraus. Aber auch hier kann es vor allem in höheren Lagen – etwa im Harz – deutlich windiger werden. 

Stürmische Böen auch an der Ostseeküste

Auch an der Ostsee wird es stürmisch: Am Morgen ist laut DWD bereits mit ersten Böen von um die 55 km/h zu rechnen. Im Laufe des Tages könnten daraus bis zu 70 Kilometer pro Stunde im Binnenland und bis zu 80 an der Küste werden.

Baum fällt auf Autobahn

In Niedersachsen ist ein Baum auf die Autobahn A28 gestürzt. Den Angaben zufolge wurde dabei niemand verletzt. Die Fahrbahn war zwar zeitweise komplett gesperrt. Dies habe aber keine nennenswerten Auswirkungen auf den Verkehr gehabt, da zu diesem Zeitpunkt kaum Autos unterwegs waren, erklärte eine Sprecherin.

Ein rund 50 Meter hoher Baum wurde am Donnerstag in Düsseldorf von Sturmböen umgeworfen, wie die Feuerwehr mitteilte. Er sei auf die Fahrbahn und auf neun geparkte Autos gestürzt. Durch die Wucht beschädigte der Baum zudem drei Fenster eines nahe gelegenen Wohnhauses. Verletzt wurde auch hier niemand. 

Auch ein Kreuzfahrtschiff ist wegen des Sturms früher nach Deutschland zurückgekehrt. Das Schiff „Aidaperla“ der Reederei Aida war bereits am Freitag, statt am Samstag nach Hamburg zurückgekehrt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:34 Min.

Weihnachtsbaum für Island: Cuxhaven schickt wieder eine Tanne in die Partnerstadt

23.10.2025 16:18 Uhr

Seit über 30 Jahren sorgt man in Cuxhaven (Niedersachsen) dafür, dass die Partnerstadt Hafnarfjördur in Island einen meterhohen Weihnachtsbaum bekommt. Vor rund 1.000 Jahren wurden große Teile...

Video01:31 Min.

Laubschlacht in Hamburg: Stadtreinigung befreit Straßen und Wege von Blättern

23.10.2025 15:49 Uhr

Für die Stadtreinigung Hamburg beginnt ab dem heutigen Donnerstag wieder die Laubschlacht. 589 Mitarbeitende sind dabei unterwegs und befreien die Straßen der Hansestadt von Laub. Gereinigt werden...

Video02:34 Min.

Die vergessenen Brautkleider von Tellingstedt: Wenn der Traum in Weiß hängen bleibt

23.10.2025 15:16 Uhr

Brautkleider stehen für Freude, Liebe und große Momente – doch nicht jedes Kleid erlebt diesen Tag. In einem Brautmodegeschäft in Tellingstedt bei Laue (Schleswig-Holstein) hat man für...

Video03:33 Min.

Junge Landwirte: 35-Jähriger führt Familienbetrieb in den Vier- und Marschlanden

23.10.2025 14:23 Uhr

Seit 100 Jahren besteht der landwirtschaftliche Betrieb der Familie Knoblauch in den Vier- und Marschlanden in Hamburgs Süd-Osten bereits. Was 1925 mit Gemüseanbau startete, ist heute eine...

Video03:18 Min.

Tagelang verschwunden: Riesenseeadler nach Harzfalkenhof in Bad Sachsa zurückgekehrt

23.10.2025 13:59 Uhr

Riesenseeadler-Dame „Alaska“ war am Sonntag aus dem beliebten Harzfalkenhof in Bad Sachsa ausgerissen, die Aufregung war groß. Inzwischen ist das Tier mit fast drei Metern Spannweite und...

Video03:09 Min.

Myxomatose: Tödliches Virus breitet sich bei Feldhasen in Schleswig-Holstein aus

23.10.2025 12:50 Uhr

Myxomatose, auch Kaninchenpest genannt, bedroht gerade Feldhasen in Schleswig-Holstein. Die Jäger:innen sind derzeit aufgefordert, verendete Feldhasen einzusammeln, denn das tödliche Pockenvirus breitet sich weiter aus. In mehreren...

Zur Startseite