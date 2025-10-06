Sturmtief: Campingplatz auf Norderney steht unter Wasser

06. Oktober 2025
Das Hochwasser hat Teile eines Campingplatzes auf Norderney überflutet. Volker Bartels/dpa

Das Sturmtief, das über den Norden Deutschlands hinweggefegt ist, hat auf der ostfriesischen Insel Norderney (Niedersachsen) für Schäden gesorgt. Neben umgekippten Strandkörben wurde auch ein Campingplatz durch das Hochwasser überflutet. Rund 60 bis 80 Wohnwagen und Vorzelte standen laut einem Augenzeugen im Wasser. 

„Das Hochwasser war überraschend hoch und vorher in der Höhe nicht angekündigt“, sagte der Betreiber des Campingplatzes, Uwe Hoppe. Die Wiese stehe nur zu einigen Teilen unter Wasser. „Uns sind derzeit keine größeren Schäden bekannt“, erklärte Hoppe.

Auf der Wiese stehen nach Auskunft des Betreibers insgesamt rund 130 Wohnwagen. Die Verantwortung für die Vorzelte obliege den Eigentümer:innen. Aufgrund der Hochwassergefahr schließe der Campingplatz jedes Jahr vom 15. Oktober bis 15. April. „Dass so etwas während der Saison passiert, war nicht vorhersehbar“, erklärte der Betreiber. Auch ein Spielplatz auf der Nordseeinsel stand unter Wasser, die Wellen reichten teilweise bis an die Dünen heran.

SAT.1 REGIONAL/ dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Klima & Energie“

Video02:34 Min.

ExtremWetterKongress 2025 in Hamburg: Hitzewellen und Überflutungen nehmen zu

24.09.2025 16:26 Uhr

Beim 15. ExtremWetterKongress treffen sich ab Donnerstag die wichtigsten Klimaforscher:innen und Wetterexpert:innen in Hamburg. Im Mittelpunkt des Kongresses steht die Frage: Wie können wir künftig mit extremem...

Video02:35 Min.

Biogasanlagen-Betreiber in Schleswig-Holstein warten noch immer auf Förderungszusage der EU

17.09.2025 14:22 Uhr

Die Energiewende in Schleswig-Holstein hängt nicht nur von Wind- und Solarenergie ab – auch Biogasanlagen spielen eine wichtige Rolle. Viele Betreiber:innen bangen derzeit aber um ihre Zukunft. Die...

Video02:47 Min.

Husum Wind: Neue Pläne zur Windenergieförderung trüben Eröffnung der Messe

16.09.2025 17:23 Uhr

Am Dienstag war Beginn der Husum Wind. Bis zum 19. September präsentieren sich knapp 600 Unternehmen auf der Messe in Schleswig-Holstein. Die Stimmung war gleich am Eröffnungstag...

Video06:14 Min.

Dunkle Jahreszeit: So können Sie Stromsparen

09.09.2025 17:44 Uhr

Die dunkle Jahreszeit rückt immer näher und das bedeutet der Stromverbrauch in den Privathaushalten nimmt wieder zu. Nach Berechnungen eines deutschen Energiekonzerns verbraucht ein Haushalt im Herbst...

Video02:48 Min.

Von Saatgut bis Hightech: Innovationen auf der Landwirtschaftsmesse NORLA in Rendsburg

04.09.2025 16:58 Uhr

Denkt man an eine Landwirtschaftsmesse, kommen einem meist Dinge wie Saatgut oder Viehmärkte in den Sinn. All das gibt es natürlich auch auf der „NORLA“, die am...

Video03:03 Min.

Nachhaltige Waldwirtschaft: Förster kämpfen gegen den Klimawandel

03.09.2025 15:20 Uhr

In Schleswig-Holstein gibt es rund 175.000 Hektar Wald und der verändert sich deutlich. Hitze, Trockenheit und Schädlinge haben bereits ganze Flächen zerstört. Für die Förster:innen bedeutet das...

Zur Startseite