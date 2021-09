Pünktlich zum Anfang des Herbstes schiebt ein steifer Wind Wasser von der Nordsee in die Elbe. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte am Donnerstag vor einer Sturmflut, die am Abend einen bis zu 1,5 Meter höheren Flutwasserstand als normal in Hamburg erreichen soll. Bei diesem Wasserstand würde die Elbe am tief gelegenen Fischmarkt über die Kaimauer schwappen.

dpa