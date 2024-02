Sturmböen sorgen für drei gestrichene Flüge – jedoch keine größeren Auswirkungen

Bis zum frühen Freitagmorgen hat das vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vorhergesagte Unwetter in Niedersachsen keine größeren Auswirkungen gehabt. Das bestätigte neben dem DWD auch die Leitstelle Niedersachsen. In der Nacht beschränkten sich die orkanartigen Böen mit einer Stärke von 110 Kilometern pro Stunde auf die ostfriesische Insel Spiekeroog, wie der DWD am Freitagmorgen mitteilte. Starke Winde waren auch in Cuxhaven zu spüren – auch dort gab es orkanartige Böen mit einer Stärke von bis zu 105 Kilometern pro Stunde.

Styropor-Regen in Oldenburg

In der Nacht gab es vereinzelte kleine Einsätze in Niedersachsen. In Oldenburg verursachte der Sturm einen Styropor-Regen: Durch den starken Wind flogen dünne Styroporplatten vom Dach eines Neubaus auf die Straße, auf Autos und benachbarten Gärten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde aber niemand verletzt und auch größere Sachschäden blieben aus.

Mehrere Autos in umgestürzten Baum gefahren

Auf der A28 zwischen Westerstede und Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) sind in der Nacht auf Freitag mehrere Autos in einen umgestürzten Baum gefahren. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Baum war demnach wegen starken Winds auf die Straße gefallen. Angaben zu der Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei zunächst nicht. Die Unfallstelle war am Freitagmorgen wieder frei befahrbar.

Drei Flüge am Bremer Flughafen gestrichen

In Bremen und im Emsland gab es laut DWD zum Teil schwere Sturmböen. Auch am Emder Hafen war es in der Nacht stürmisch. Am Bremer Flughafen wurden am frühen Freitagmorgen drei Flüge gestrichen.

Trotzdem hat die Feuerwehr Bremen die Nacht zum Freitag als „überraschend ruhig“ beschrieben. Seit Mitternacht habe es nur elf sturmbedingte Einsätze im gesamten Zuständigkeitsgebiet gegeben, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Möglicherweise könne sich diese Zahl nach Einsetzen der Dämmerung noch leicht erhöhen, wenn etwaige Sturmschäden bei Tageslicht sichtbar würden. Zur Vorbereitung auf ein erwartetes erhöhtes Einsatzaufkommen hatte die Feuerwehr zuvor zusätzliche Kräfte einbestellt oder in Rufbereitschaft versetzt. Allerdings sei das Einsatzgeschehen „äußerst zurückhaltend“ gewesen.

SAT.1 REGIONAL/dpa