Studie zur Krebs-Früherkennung: Aufruf zum Gratis-Lungen-Check

Menschen zwischen 55 und 79 Jahren sind eingeladen, an einem Programm zur Früherkennung von Lungenkrebs teilzunehmen. Bis zu 5.000 Personen sollen eine kostenlose Untersuchung mit einer Niedrigdosis-Computertomographie (CT) in einem Studien-Truck erhalten. Nach Angaben der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) handelt es sich um das bisher größte deutsche Programm zur Früherkennung von Lungenkrebs. Am Freitag nimmt der Truck in Hannover seine Arbeit auf. Er soll zwischen der niedersächsischen Landeshauptstadt und den beiden anderen Studienstandorten Lübeck und Großhansdorf bei Hamburg wechseln.

Zielgruppe hauptsächlich ehemalige und aktive Raucher:innen

Zielgruppe sind vor allem ehemalige und aktive Raucher:innen, die ein erhöhtes Risiko für Lungenkrebs haben. Dieser verursacht im frühen Stadium oftmals keine Beschwerden und wird deshalb häufig erst spät diagnostiziert, was die Heilungsaussichten verschlechtert.

Schirmherr ist Eckart von Hirschhausen

Schirmherr der Studie ist der bekannte TV-Arzt und Autor Eckart von Hirschhausen. Das sogenannte Hanse-Vorsorgeprogramm läuft bis zum Sommer 2023. In dieser Zeit sollen 350.000 Personen im Großraum der drei Städte kontaktiert werden. Unter www.hanse-lungencheck.de können sich Interessierte anmelden.

Mit dpa