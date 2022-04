Streit zwischen Kindern eskaliert – 13-Jähriger greift zum Messer

Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Während des Streits am vergangenen Samstag in Nordenham (Niedersachsen) habe ein 13-jähriger Junge mehrfach mit einem Messer in Richtung des Kopfes eines zwölfjährigen Jungen gestochen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Zwölfjährige habe einen Mountainbike-Helm getragen und sei deshalb unverletzt geblieben.

Der tatverdächtige 13-Jährige sei strafunmündig und an seine Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Mit dpa