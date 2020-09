Streit um zu wenig Zucker in „Lemonaid“ geht weiter: Gründer bringen Zucker-Mindestgrenze ins Wanken

Der Hamburger Getränkehersteller Lemonaid Beverages kommt nicht zur Ruhe. Erst im vergangenen Jahr haben wir hier über den Aufreger berichtet, dass ihre „Lemonaid Limette“ nicht mehr „Limonade“ heißen dürfe, weil sie laut einer Richtlinie zu wenig Zucker enthalte. Nach heftigem Gegenwind sollte diese Vorgabe geändert werden – doch jetzt hat das Unternehmen wieder Post bekommen und der Streit geht in eine neue Runde.

Das Amt für Verbraucherschutz der Stadt Bonn hatte den Hamburgern nun erneut vorgeworfen, dass ihre „Lemonaid Maracuja“ weniger als die in den sogenannten Leitsätzen für Erfrischungsgetränke für Limonaden vorgeschriebenen „mindestens 7 Gewichtsprozent“ Zucker enthält. Dabei wollte sich – nach dem Aufreger im vergangenen Jahr – Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks doch auf Bundesebene dafür einsetzen, „dass die Leitsätze für Lebensmittel hinsichtlich möglicher gesundheitsschädlicher Mindestgehalte überprüft werden“ (wir berichteten darüber). Passiert ist offenbar nichts.

Die Gründer Paul Bethke und Felix Langguth wollten aber auch diesmal nicht kampflos akzeptieren, dass sie mehr Zucker in ihre Getränke tun müssten, um weiterhin „Limonade“ verkaufen zu dürfen. Vergangenen Dienstag haben sie daher vor dem Ernährungsministerium in Berlin ein „Denk Mal“ enthüllt: eine Statue von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner – komplett aus Zucker. Mit Erfolg? Zumindest lenkt das Ministerium nun ein.

Zwar erschien Ministerin Klöckner nicht persönlich vor dem Ministerium, sondern ließ ihre Staatssekretärin und Pressesprecher reden, doch die medienwirksame Aktion brachte offenbar Bewegung in den Streit: Das Medienecho auf die wiederholte Limonaden-Posse war groß und auch die Hamburger Politik stellt sich diesmal offenbar explizit an die Seite von Lemonaid. Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) schickte je ein Schreiben an Julia Klöckner und die für die Limonaden-Leitsätze zuständige Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission. Sie fordert darin eine Überarbeitung der gesundheitsschädlichen Zucker-Untergrenze – und hebt hervor, dass ihre Vorgängerin dies im letzten Jahr auch schon getan hat.

Das hat gefruchtet. Noch am gleichen Tag verlautbarte Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel: „Wir haben das klare Ziel, in Fertiglebensmitteln und auch Erfrischungsgetränken den Gehalt von Zucker zu reduzieren. […] Umso mehr haben wir die klare Erwartung, dass sich die Deutsche Lebensmittelbuch-Kommission der aktuellen Problematik nun zügig annimmt und die entsprechenden Leitsätze überprüft.“

Ein klarer Erfolg also für das Hamburger Unternehmen Lemonaid – aber noch immer keine Rechtssicherheit. Gründer Paul Bethke: „Es muss Schluss sein mit leeren Sonntagsreden der Politik für gesündere Lebensmittel. Wir fordern, dass diese wahnwitzige Zucker-Untergrenze jetzt endlich konkret gestrichen wird!“

Gloria Saggau