Streit um Geldschulden eskaliert: Mann in Hamburg-Harburg durch Messerstiche verletzt

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Hamburg-Harburg ist ein Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Er sei am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, es bestehe jedoch keine Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittelnden waren die beiden Männer vermutlich wegen Geldschulden in Streit geraten. Dieser eskalierte den Angaben zufolge derart, dass einer der Männer zum Messer griff, zustach und dann vom Tatort flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung wurde im Laufe des Mittwochabends zunächst ohne Erfolg beendet. Dem Sprecher zufolge gebe es jedoch „Ermittlungsansätze“, die möglicherweise zum Auffinden des Täters führen könnten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Mit dpa