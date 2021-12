Streit nach Weihnachtsfeier endet tödlich auf Autobahn

Auf dem Heimweg von einer Weihnachtsfeier ist ein vermutlich betrunkener Beifahrer auf der A2 bei Braunschweig aus dem Auto gestiegen und von einem anderen Fahrzeug erfasst worden. Der 26-Jährige starb trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war er am frühen Sonntagmorgen von seiner Freundin abgeholt worden und geriet mit ihr in Streit. Ob die Fahrerin auf der Autobahn angehalten habe oder nur sehr langsam unterwegs gewesen sei, müsse noch geklärt werden, sagte eine Sprecherin.

Zur Klärung der genauen Umstände wurde dem Toten eine Blutprobe entnommen und ein Sachverständiger angefordert. Die A2 war für die Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.

mit dpa