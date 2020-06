Streit eskaliert: 49-Jähriger erschießt 40-Jährigen in Meldorf

Ein 49-jähriger Mann soll am Dienstagnachmittag in Meldorf im Kreis Dithmarschen einen 40-Jährigen erschossen haben. Ersten Ermittlungen zufolge habe der 49-Jährige im Bereich Ernst-Günter-Albers-Straße und Schmedtjestraße wegen eines bereits lang anhaltenden Streits mehrere Schüsse auf seinen Kontrahenten abgegeben, teilte die Polizei mit. Das Opfer sei zwar noch ins Klinikum Heide gebracht worden, sei dort aber gestorben. „Der Schütze konnte in Tatortnähe festgenommen werden“, erklärte die Polizei. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht. Die Mordkommission Itzehoe habe die Ermittlungen übernommen.

dpa