Streik des Lufthansa-Personals angekündigt – Flugausfälle am Hamburg Airport möglich

11. Februar 2026
Der für Donnerstag angekündigte Streik bei der Lufthansa könnte auch zu Streichungen bei Flügen von und nach Hamburg führen. Foto: Bodo Marks/dpa/Archiv

Wegen des angekündigten Streiks für das Lufthansa-Personal kann es am Donnerstag auch am Hamburger Flughafen zu Streichungen und Änderungen bei Lufthansa-Flügen kommen. Dies teilte der Airport am Mittwoch mit. Von Hamburg aus hatte Lufthansa den Angaben zufolge am Donnerstag je 12 Ankünfte und Abflüge nach Frankfurt sowie je zehn Ankünfte und Abflüge nach München geplant. 

Die Fluggesellschaft hatte mitgeteilt, Gäste in jedem Fall automatisch zu benachrichtigen, wenn ihr Flug betroffen sein sollte.

Aufgerufen zum Streik haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiter:innen. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

