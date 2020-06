Stiftung Kulturglück macht virtuellen 360°-Rundgang durch die Hamburger Kunsthalle möglich

Die Hamburger Kunsthalle bietet ab sofort einen virtuellen 360°-Rundgang durch ihre Räumlichkeiten an. Zu sehen sind 12 Säle des Museums mit spektakulären Rundumblicken, darunter in architektonisch besonders reizvolle Räume wie das historische Treppenhaus, den Studiensaal oder den Lichthof der Galerie der Gegenwart. Der Parcours durch acht Jahrhunderte Kunstgeschichte umfasst mehr als 150 Werke von Meister Bertram über Caspar David Friedrich bis zu Sigmar Polke. An rund 120 Klick- und Standpunkten erlaubt die Tour virtuell direkt vor einzelne Werke zu treten und diese im Detail zu betrachten.

Die virtuelle Tour ist neues, eigenes Format zum Entdecken der Hamburger Kunsthalle

Der 360°-Rundgang stellt einen weiteren Baustein im digitalen Angebot der Hamburger Kunsthalle dar. Die besondere Technik, mit der die hochauflösenden Aufnahmen erstellt worden, ermöglicht einzigartige Blicke, etwa in die Kuppel, die analog so nicht erlebt werden können. Die virtuelle Tour ist so nicht nur ein Ersatz für den Besuch vor Ort, sondern ein neues, eigenes Format um die Hamburger Kunsthalle zu entdecken. Erdacht und finanziell ermöglicht wurde das Projekt in Kooperation mit der Stiftung Kulturglück, die bei der Entwicklung spezieller Vermittlungs- und Bildungsformate eng mit der Kunsthalle zusammenarbeitet. Kulturglück engagiert sich besonders für Menschen mit Unterstützungsbedarf und deren Zugang zu Kultur. Viele Menschen sind gesundheitlich nicht in der Lage, persönlich in die Museumsräume zu kommen. Der virtuelle Rundgang ist eine neue Möglichkeit, die Kunsthalle und ihre Sammlung erleben zu können.

Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle: „Auch wenn die Hamburger Kunsthalle wieder geöffnet ist – vielen Menschen ist es aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich zu Besuch zu kommen. Dies ist durch die Corona-Pandemie noch einmal klarer geworden und damit auch unser Wunsch, neue Möglichkeiten der Teilhabe zu schaffen. Deshalb sind wir sehr glücklich nun einen virtuellen Zugang zu den Räumen der Hamburger Kunsthalle bieten zu können.“

Nicola Verstl, Vorstand Stiftung Kulturglück: „Gerade auch in diesen Zeiten, in denen geprägt durch den Corona-Virus der gesamte Kulturbereich einer Stadt schließen musste, werden kultur-digitale bzw. virtuelle Lösungen gefragter und wichtiger denn je. Daher freuen wir uns, dass wir als Stiftung Kulturglück jetzt diesen Schritt für unser Ziel Kunst für alle gemeinsam mit der Kunsthalle umsetzen können.“

Ingo Zamperoni, Schirmherr der Stiftung Kulturglück: „Man kann die integrative Kraft von Bildern, von Musik, kurz: von Kultur im Allgemeinen nicht hoch genug einschätzen. Weil sie uns, egal woher wir kommen, tief im Innern berührt.“

Der 360°-Rundgang ist für größere Bildschirme optimiert. In Vorbereitung ist auch eine Version für die Hamburger Kunsthallen-App, die informative Audiotouren durch die Sammlung der Kunsthalle bietet und kostenlos in den App-Stores herunterzuladen ist.