Pflanzen können heilende Wirkungen haben – das ist schon lange bekannt. Eine Forschungsgruppe von der Leibniz Universität Hannover (Niedersachsen) hat jetzt allerdings den Grundstein für mögliche neue Medikamente gelegt. Sie haben herausgefunden, wie Nachtschattengewächse bestimmte Stoffe bilden.
