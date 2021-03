Steine in Göttingen auf Gleise gelegt: Polizei sucht Täter

Am Montagabend kam es in Göttingen am Güterverkehrszentrum im Bereich der Brücken „Im Rinschenrott“ zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Bislang unbekannte Täter:innen hatten zahlreiche Pflastersteine auf die Gleise gelegt. Eine Regionalbahn fuhr über einige der Steine.

Im Anschluss wurden weitere 16 Steine im Gleis gefunden. Daraufhin musste die Strecke für knapp eine Stunde gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Betriebsbeeinträchtigungen kam. Die parallel verlaufende Schnellfahrstrecke war nicht betroffen. Die Bundespolizei ermittelt wegen einer Straftat.

Verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Bundespolizei Göttingen unter 0551 54716 0.