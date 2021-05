Stau nach Lkw-Unfall auf A7: Sperrung Höhe Hamburg-Volkspark

Das Wort «Unfall» leuchtet auf einem Polizeiauto. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall auf der A7 nahe Hamburg ist ein Mann verletzt worden.

Ein Lastwagen war am Freitagmorgen auf der Autobahn auf einen anderen Lkw aufgefahren, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeugs wurde eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lenker des anderen Lastwagens blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die A7 war an der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Mit dpa