Statische Risiken: Darum wurde Spiel HSV gegen Leverkusen so kurzfristig abgesagt

Die Bundesliga-Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen im Volksparkstadion ist wegen der Folgen des Wintertreibens doch noch kurzfristig abgesagt worden. „Wetterbedingte statische Risiken im Bereich des Stadiondachs“ führten dazu, dass das Spiel nicht stattfinden könne, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) etwas weniger als drei Stunden vor dem geplanten Beginn der Partie am Dienstagabend um 20.30 Uhr mit. Zuerst hatte der Sender Sky darüber berichtet.

Am Vortag war der HSV nach tagelangen Arbeiten in, auf und um die 57.000 Zuschauer fassende Arena noch optimistisch gewesen. Die Lage habe sich durch das extreme Tauwetter am späten Dienstagnachmittag jedoch geändert, teilte der HSV mit.

Unter dem Schnee auf der Dachmembran habe sich an einigen Stellen Tauwasser gesammelt, das nicht abfließen konnte und „zu großen Punktlasten“ geführt habe. Ein zur Einschätzung gebetener Fachstatiker bewertete die Lage als Sicherheitsrisiko, woraufhin die letzte Partie beider Clubs in der Hinrunde in Abstimmung mit der DFL und den Sicherheitsträgern vor Ort abgesagt werden musste, hieß es in der Mitteilung weiter.

Stadion-Direktor Nolte erklärt Punktlast-Problematik

Stadion-Direktor und Prokurist Daniel Nolte erklärte die Punktlast-Problematik vor TV-Kameras genauer: „Es bildet sich dann eine Last an einer Stelle, jetzt nicht flächendeckend auf dem Dach. Die Membran biegt sich dann nach unten durch. Und die Gefahr ist dann, dass die Membran reißen könnte.“ Der an der Dachkonstruktion befestigte sogenannte „Catwalk“-Umlauf zur Begehung könnte sich im schlimmsten Fall lösen. „Und dementsprechend ist natürlich ein Sicherheitsrisiko für Personen dann nicht auszuschließen“, fügte Nolte hinzu.

Nun müsse der Club begutachten, ob durch das gesammelte Tauwasser möglicherweise sogar Schäden an der Membran entstanden sind. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht schon das nächste Heimspiel der Norddeutschen gegen Borussia Mönchengladbach an.

Nachholtermin offen

Wann die Partie gegen Leverkusen nachgeholt werden soll, ist noch nicht bekannt. Informationen zum Nachholtermin und zum Umgang mit den Tickets sollen in den kommenden Tagen folgen, teilte der Club weiter mit.

Durch den starken Schneefall und witterungsbedingte Einschränkungen waren am Wochenende im Norden bereits die Partie zwischen St. Pauli und RB Leipzig sowie das Spiel Werder Bremen gegen die TSG 1899 Hoffenheim abgesagt worden. Die Spiele sind für den 27. Januar (20.30 Uhr) neu angesetzt worden.

Arbeiter waren seit Tagen im Einsatz

„Es ist so, dass schon seit mehreren Tagen, wortwörtlich Tag und Nacht, diverse Kolleginnen und Kollegen und auch externe Dienstleister versuchen, das Stadion von Eis und Schnee zu befreien, was auch sehr gut gelungen ist“, fügte ein HSV-Sprecher bei der Pressekonferenz einen Tag vor der Partie hinzu. Auch Trainer Merlin Polzin bedankte sich explizit bei den Arbeitern.

Die Versuche, das Spiel durch Räum- und Enteisungsarbeiten möglich zu machen, liefen seit Mitte der vergangenen Woche. Arbeiter hatten Schnee und Eis vom Dach entfernt. Im Stadion waren Menschen damit beschäftigt, die Ränge für die Partie vorzubereiten. Die Probleme blieben: So hatte der Club am Dienstagmittag Fans darauf hingewiesen, dass wegen des Tauwetters und der Schneeschmelze am Stadion keine Parkplätze zur Verfügung standen.

