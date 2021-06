Start für den digitalen Impfpass

Wer gegen Corona geimpft ist, kann das künftig mit dem Smartphone nachweisen. Egal ob im Restaurant, bei Konzerten oder auf Reisen. Einzelheiten will Gesundheitsminister Jens Spahn heute Mittag um 12 Uhr auf einer Pressekonferenz vorstellen.

Bereits am Mittwoch kündigte der Deutsche Apothekerverband an, dass man ab Montag in vielen Apotheken den digitalen Nachweis einer vollständigen Impfung nachträglich ausstellen lassen kann.

Digitaler Impfpass in Corona-Warn-App oder in CovPass App

Symbolbild: Pixabay

Seit Mittwoch gibt es von der Corona-Warn-App ein Update mit der neuen Impfpass-Funktion. Ist man vollständig geimpft, soll man den QR-Code, den man im Impfzentrum oder beim Hausarzt erhalten hat, einfach einscannen können, um einen digitalen Nachweis zu haben.

Die CovPass befindet sich noch nicht im AppStore, soll aber schon bald verfügbar sein.