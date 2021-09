Es war eine unruhige Nacht in Hamburg. Gewitter, Starkregen und Blitzeinschläge haben für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Am Freitagvormittag hat in der HafenCity ein Blitz in zwei Kräne eingeschlagen. Da die gesamte Technik ausgefallen war, saß der Kranführer in 85 Metern Höhe fest und musste von Höhenrettern abgeseilt werden. Auch auf dem Dach einer Baustelle am Dammtor hat auf einer Baustelle der Blitz eingeschlagen. An zwei Schulen im Hamburger Nordorsten waren am Mittag Keller und einige Klassenzimmer wegen des Starkregens mit Wasser vollgelaufen.