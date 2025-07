Staatsanwaltschaft und Polizei Hamburg suchen mit Tonaufnahmen nach mutmaßlichen Tätern in einem Cold Case

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hamburg bitten um Mithilfe bei einem Cold Case aus dem Jahr 2011.

Ein älteres Ehepaar wurde am 11. Mai in ihrem Reihenhaus in Hamburg-Osdorf von zwei Männern überfallen, mit Klebeband gefesselt und in den Keller gesperrt. Die beiden maskierten mutmaßlichen Täter verließen den Tatort, nachdem sie weder Geld noch Wertgegenstände hatten finden können. Die beiden jeweils 88-jährigen Eheleute ließen sie im Keller zurück. Der Ehemann konnte sich befreien und informierte mit Hilfe eines Nachbarn die Polizei.

Zeitversetzt riefen die mutmaßlichen Täter von zwei unterschiedlichen Telefonzellen im Hamburger Stadtgebiet anonym den Notruf der Polizei und gaben an, dass sich das Ehepaar geknebelt in ihrem Keller befände.

Die beiden Notrufe sind auf der Webseite der Polizei abrufbar.

Die Täter sprachen aktzentfrei deutsch und können folgendermaßen beschrieben werden:

männlich

35 – 45 Jahre alt

175 – 180 cm groß

eher stämmige Figur

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung der Täter führen, wird eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt. Hinweise nehmen alle Polizeidienststellen oder das LKA Hamburg entgegen.

Quelle: Polizei Hamburg

SAT.1 REGIONAL/Eisele