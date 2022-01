St. Pauli schlägt Dortmund im Pokal – HSV siegt gegen Köln im Elfmeterschießen

Titelverteidiger Borussia Dortmund ist im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Bundesliga-Konkurrent VfL Bochum sowie die Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und Karlsruher SC sind dagegen eine Runde weiter.

Der BVB scheiterte am Dienstag auswärts am FC St. Pauli mit 1:2. Bochum revanchierte sich drei Tage nach der 0:1-Auswärtsniederlage in der Bundesliga mit einem 3:1-Sieg am 1. FSV Mainz 05, und der HSV setzte sich beim Bundesligisten 1. FC Köln mit 4:3 im Elfmeterschießen durch – nach 120 Minuten hatte es nach zwei Treffern in der Verlängerung 1:1 gestanden. Der KSC schlug auswärts den TSV 1860 München mit 1:0.

Am heutigen Mittwoch trifft unter anderem Hannover 96 auf Borussia Mönchengladbach. Anpfiff dieser Partie ist um 18:30 Uhr.

Mit dpa