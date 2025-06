Spülmaschine löst Wohnungsbrand in Hamburg aus

Bei einem Brand in einer Wohnung in Hamburg-Eidelstedt ist am Donnerstagabend eine Frau durch Rauchgas verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, konnte das Feuer in einer Spülmaschine schnell gelöscht werden, sodass die Flammen nicht auf andere Räume oder Wohnungen übergreifen konnten.

Nach ersten Erkenntnissen entstand die starke Rauchentwicklung durch verschmorte Gummiteile im Gerät. Die genaue Ursache für den Brand war vorerst noch unklar. Die Wohnung blieb bewohnbar, andere Bewohner:innen des Mehrfamilienhauses mussten nicht evakuiert werden. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

SAT.1 REGIONAL/dpa