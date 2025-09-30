Sprengung eines Geldautomaten setzt Gebäude im Kreis Nordfriesland in Brand

30. September 2025
Zwei Personen begutachten einen zerstörten Getränkemarkt. Als Ursache wurde die Sprengung eines benachbarten Geldautomatens angegeben. Frank Molter/dpa

Die Sprengung eines Geldautomaten hat in Risum-Lindholm (Schleswig-Holstein) hat in der Nacht einen Gebäudebrand ausgelöst. Der durch die Explosion des Geldautomaten entstandene Brand weitete sich auf das Gewerbeobjekt aus, berichtete das Landeskriminalamt. Es wird von einem hohen Schaden ausgegangen. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Anwohner:innen berichteten von einem lauten Knall. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kam dabei zum Einsatz. Die Aktion verlief zunächst allerdings erfolglos.

Der gesprengte Automat befand sich in einer Selbstbedienungsfiliale in einem unbewohnten Gewerbeobjekt. Darin befanden sich nach Angaben des Landeskriminalamts auch ein Getränkemarkt, eine Bäckerei und eine Schlachterei. „Ob die Täter an die Beute gelangen konnten und ob es weitere Hinweise auf die Täter gibt, wird derzeit noch vor Ort ermittelt“, berichtete eine LKA-Sprecherin am Vormittag. Die Ermittler bitten Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben oder weitere Hinweise geben können, sich zu melden.

SAT.1 REGIONAL/dpa

