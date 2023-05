Sprengstoff-Falle in Tresor: Nachlassverwalterin in Hamburg leicht verletzt

Am Sonntagmittag ist in Hamburg-Lokstedt eine 44-jährige Nachlassverwalterin durch eine Sprengstofffalle leicht im Gesicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Montag ereignete sich der Vorfall, als die Frau den Tresor eines 64-jährigen Mannes öffnete, der im Februar eines natürlichen Todes gestorben war. Anschließend durchsuchten Spezialkräfte der Polizei das Haus des verstorbenen Mannes. Die Nachlassverwalterin wurde für eine medizinische Versorgung in eine Klinik gebracht.

Wieso der Mann eine Sprengfalle an seinem Tresor angebracht hatte, ist zunächst unklar. Die Ermittlungen der Einsatzkräfte zu dem Vorfall dauern an.

Mit dpa