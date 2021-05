Sprachnachrichten an Politiker: Bernd Althusmann sucht Dialog per Whatsapp

CDU-Landeschef Bernd Althusmann möchte über die sozialen Medien einen zusätzlichen Draht zur Bevölkerung legen. „Gerade in diesen bewegten Zeiten haben wir oftmals nicht genügend Gelegenheit zum persönlichen Gespräch“, sagte Althusmann auf Instagram. „Ich möchte aber wissen, was die Menschen in unserem Land bewegt, welche Anliegen sie haben. Auch an mich als Parteivorsitzenden.“ Deshalb habe er sich ein neues Dialog-Format überlegt. „Schicken Sie mir eine Whatsapp-Sprachnachricht. Sie bekommen auch eine persönliche Antwort von mir darauf, ich freue mich auf Sie“, versprach der Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef. Weitere Informationen – wie beispielsweise die Handynummer – sollen in den kommenden Tagen folgen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) unterdessen nutzt regelmäßig Instagram, um seine Arbeit herauszustellen und Reden im Landtag dort einzustellen. Auch aber zur direkten Ansprache der Menschen verwendet er den Kanal, etwa mit aufmunternden Worten an die Schüler vor den Ferien in der Corona-Krise.

Mit dpa