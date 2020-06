Spontaner Strandbesuch ade? Was Sie über die geplante Strand-App für S-H wissen müssen

Was hat es mit der Strand-App für Schleswig-Holsteins Küsten auf sich? Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel am Sonntag“ eine Smartphone-App angekündigt, über die man in Zeiten von Corona Zutritt zu einem bestimmten Strandabschnitt an Schleswig-Holsteins Ostseeküste erhalten solle, quasi eine Art Buchungssystem für Strandgänger*innen. Doch wie funktioniert dieses System? Und wer muss es eigentlich nutzen? Wir haben mit André Rosinski, Vorstand der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, die wichtigsten Fragen zum Thema geklärt.

Ab wann gibt es die App?

Die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht arbeitet derzeit an dem System, das die Buchung eines Platzes für Strandlieger ermöglichen soll. Geplant sei, die App zur Hauptsaison (Anfang Juli) in Betrieb zu nehmen.

Wer muss die App nutzen?

Die App gelte zunächst nur für Tagesgäste. Urlaubs-/Übernachtungsgäste mit bspw. Ostseecard sowie Einheimische (örtlich) seien von der Regelung befreit, so Rosinksi.

An welchen Orten gilt die App?

Pflicht sei die App für Strandlieger in Scharbeutz, Neustadt in Holstein (Neustadt, Pelzerhaken, Rettin) und Sierksdorf. Mit hoher Wahrscheinlichkeit komme auch Timmendorfer Strand noch dazu. Achtung: Eine Garantie für einen Platz am Strand habe man durch die App allerdings nicht.