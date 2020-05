SPD in Schleswig-Holstein will 8. Mai zum Gedenktag machen

Die SPD will den Tag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 zum Gedenktag in Schleswig-Holstein machen. „Der Tag markiert den Grundstein für unsere heutige freiheitliche Demokratie, den es im gesellschaftlichen Bewusstsein wachzuhalten gilt“, sagte die SPD-Innenpolitikerin Özlem Ünsal der Deutschen Presse-Agentur. Ihre Fraktion hat einen entsprechenden Antrag für die nächste Landtagssitzung auf den Weg gebracht. Die Landesregierung soll sich nach Willen der SPD auf Bundesebene für einen entsprechenden Gedenktag einsetzen.

„Das [sic] wir heute in einem Land leben, dessen Verfassung die Achtung und der Schutz der Würde des Menschen als oberste Richtschnur allen staatlichen Handelns vorschreibt, ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte Ünsal. Ein klares Bekenntnis hierzu sei wichtiger denn je. „Spätestens nach den NSU-Attentaten, dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlägen von Halle und Hanau ist ein klares Zeichen und der Schulterschluss gegen Rechtsextremismus, Nationalismus und jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit notwendig.“

mit dpa