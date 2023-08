Spaziergänger hören Frauenschreie und alarmieren die Polizei – das war der Grund

Mehrere Spinnen haben einen nächtlichen Polizeieinsatz in einem Appartementhaus am Großen Plöner See (Schleswig-Holstein) ausgelöst. Nachdem wachsame Spaziergänger:innen am Dienstagabend panische Frauenschreie vernommen hatten, verständigten sie zur Sicherheit die Polizei in der Gemeinde Bosau (Kreis Ostholstein), wie die Beamt:innen am Mittwoch mitteilten. Mit dem Schlüssel eines Nachbarn gelangten die Polizeikräfte schnellstmöglich in das Haus. Als sie an der betreffenden Wohnung ankamen, stellte sich jedoch heraus: Der Auslöser für die große Panik der 20-jährigen Frau waren mehrere Spinnen im Gebäude.

Mit dpa