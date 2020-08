Spaziergänger entdeckt toten Mann in der Alster

Ein Spaziergänger hat am frühen Donnerstagmorgen in Hamburg-Fuhlsbüttel eine Wasserleiche in der Alster gefunden. „Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 55 Jahre alten Mann. Wir gehen davon aus, dass das ein Obdachloser war“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Hamburg. Beim Bergen der Leiche seien keine Hinweise auf Fremdverschulden gefunden worden. Vielmehr gehen die Ermittler von einem Unglücksfall aus. Demzufolge ist es wahrscheinlich, dass der Mann beim Wasserlassen in die Alster gefallen ist. In einem in der Nähe des Fundortes stehenden alten Kinderwagen hatten die Beamten persönliche Gegenstände des Mannes gefunden. Der Körper wurde zur Untersuchung in die Rechtsmedizin gebracht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

dpa