In unserer Sommertour ist SAT.1 REGIONAL-Reporter Björn Winter unterwegs im Oldtimerbus durch die Vier- und Marschlande, einer ländlichen Gegend im Südosten Hamburgs. Die Tour in dem Gefährt aus dem Jahr 1984 ist so gut wie immer ausgebucht. Im zweiten Teil unserer Reise besuchen wir die Kirche in Curslack, die bei Sturmfluten immer wieder beschädigt wurde.