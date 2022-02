Die Krise in der Ukraine hält augenblicklich die Welt in Atem. Die Angst vor einem Krieg ist allgegenwärtig. Am Mittwoch haben in Hamburg die Jugendorganisationen von SPD, Grünen, CDU und FDP zu einer Solidaritäts-Demonstration mit der Ukraine aufgerufen.

Treffpunkt sei um 17:00 Uhr am russischen Generalkonsulat am Feenteich, teilte die Junge Union (CDU) mit. Die Jugendorganisationen verurteilen das völkerrechtswidrige Vorgehen Wladimir Putins scharf „und stehen solidarisch an der Seite der Ukraine, die als souveräner Staat integraler Bestandteil Europas ist“. Putin stelle mit seinem Vorgehen die Sicherheit der ukrainischen Bevölkerung und die Sicherheit Europas infrage. „Wir fordern Russland auf, die Integrität der europäischen Grenzen zu achten und an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, heißt es in dem Aufruf.

17:30 SAT.1 REGIONAL für Hamburg und Schleswig-Holstein wird live von der Demo berichten.

Mit dpa