Es war die erfolgreichste Saison ihrer Geschichte: Die Basketballer der Hamburg Towers haben es in der vergangenen Saison bis in die Play-offs geschafft. Und wenn jetzt in gut einem Monat die 1. Basketball-Bundesliga wieder losgeht, dann sind viele topmotivierte neue Spieler dabei. Vater des Erfolgs ist Trainer Pedro Calles. Er ist in ganz Europa begehrt, doch er bleibt in Hamburg. Sein Vertrag läuft bis 2022 und den will er auch erfüllen.

Die Towers planen den Saisonstart mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Sie prüfen derzeit die Umsetzung des 2G-Modells. Im ersten Spiel treffen sie am 25. September auf Ludwigsburg. Das erste Heimspiel in der Inselparkhalle in Wilhelmsburg ist am 6. Oktober gegen Chemnitz.