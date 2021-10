Am 15.10. versuchten Täter:innen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Sandkrug bei Oldenburg zu sprengen. Am 6.10. wurde bereits ein Geldautomat in Verden gesprengt. In Stade wurde zuvor am 1.10. ein Automat auf einem Supermarktparkplatz in die Luft gejagt. Das sind nur die jüngsten Fälle in Niedersachsen. Bundesweit wurden im Jahr 2020 414 Geldautomaten gesprengt. Woran das liegt, erklärt Marco Ellermann von der Polizeidirektion Osnabrück im Gespräch mit SAT.1 REGIONAL.