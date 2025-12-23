Sky-Informationen: Füllkrug setzt Karriere bei AC Mailand fort

23. Dezember 2025
Niclas Füllkrug steht vor einem Wechsel zur AC Mailand. (Archivbild) Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt nach Sky-Informationen zu AC Mailand in die italienische Serie A. Der neunmalige Europapokal-Sieger hat sich demnach mit Füllkrugs aktuellem Club West Ham United auf ein Leihgeschäft für ein halbes Jahr geeinigt. Danach haben die Italiener eine Kaufoption auf den früheren Bundesliga-Stürmer. Auch der VfL Wolfsburg (Niedersachsen) hatte Interesse an dem 32-Jährigen.

Füllkrug wechselte nach der EM 2024 für knapp 30 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach London. Verletzungsprobleme und bereits zwei Trainerwechsel bei West Ham verhinderten aber seinen Durchbruch in der Premier League.

Wechsel für WM-Chance 

Der 24-malige Nationalspieler forcierte auch deshalb einen Wechsel, um seine WM-Chancen zu erhöhen. In Mailand würde er unter anderem mit den früheren Bundesliga-Profis Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) um einen Platz im Angriff konkurrieren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte klargemacht, dass seine Akteure Spielpraxis brauchen, wenn sie einen Platz im Kader für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben wollen. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt Füllkrug im Juni im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Insgesamt erzielte der Stürmer bislang 14 Tore für das DFB-Team.

SAT.1 REGIONAL/dpa

