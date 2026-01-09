Am Freitagabend wird der Startschuss gegeben zu den 59. Bremer Sixdays. Dann rasen in der ÖVB Arena wieder bis Montagabend Radprofis aus der ganzen Welt durch das steile Oval. Aber genau so wichtig ist bei den Sixdays auch das Feiern und die Party. Für beste Unterhaltung wird in diesem Jahr unter anderem der Malle-Sänger Peter Wackel sorgen, der zudem auch den Startschuss für das Event abgibt.
