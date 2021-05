Sinkende Corona-Zahlen: Beschließt Hamburg weitere Lockerungen?

Hamburger Rathaus und Innenstadt sind zu sehen. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archiv

Angesichts der sinkenden Zahl von Corona-Neuinfektionen berät der Hamburger Senat am Dienstag über das weitere Vorgehen.

Laut Bundesinfektionsschutzgesetz müsste die sogenannte Notbremse mit nächtlicher Ausgangsbeschränkung aufgehoben werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegt. Das dürfte am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts der Fall sein. Der Hamburger Senat hält seine eigene Zählung der Neuinfektionen jedoch für genauer und will sich darum nach der selbst errechneten Inzidenz ríchten. Diese war am Montag das erste Mal seit Mitte März unter 100 gefallen.

Mit dpa