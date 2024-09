Siegesserie bei Heimspielen fortgeführt: Hannover 96 schlägt Nürnberg mit 2:0

Hannover 96 bleibt zu Hause eine Macht. Die Niedersachsen gewannen gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (0:0) und feierten im vierten Heimspiel der Saison den vierten Sieg. Die 96er hielten so den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga.

Vor 36.500 Zuschauern in der Arena am Maschsee sorgten Marcel Halstenberg per Foulelfmeter (79. Minute) und Monju Momuluh (80.) mit einem Doppelschlag für den letztendlich verdienten Sieg der Hannoveraner.

Miroslav Klose musste mit dem 1. FC Nürnberg die nächste Niederlage hinnehmen. Swen Pförtner/dpa

Unnötiger Elfmeter kostet Nürnberg den Sieg

Nach der unnötigen Niederlage in Paderborn vor einer Woche wollten die 96er wieder ihr Heimgesicht zeigen. Doch ausgerechnet zur 70-Jahr-Feier des Niedersachsenstadions tat sich das Team von Trainer Stefan Leitl sehr schwer. Zwar hatten die Gastgeber durch Nicolo Tresoldi (13. Minute) und Jessic Ngankam (14.) die besseren Chancen, richtig Durchschlagskraft entwickelten die Niedersachsen gegen die dichte Nürnberger Defensive aber nicht.

Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht. Die Franken standen gut, ehe dem kurz zuvor eingewechselten Nürnberger Janni Serra – einem ehemaligen 96-Nachwuchsspieler – ein völlig unnötiges Foulspiel im Strafraum unterlief. Halstenberg nahm das Geschenk an und verwandelte den Strafstoß sicher. Es war das 1000. Heimtor für Hannover in der Zweiten Liga. Momuluh machte wenig später alles klar.

SAT.1 REGIONAL/dpa