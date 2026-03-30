Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) war am Montag zu Besuch in Hamburg. Mit seinem Amtskollegen Andy Grote (SPD) ging es bei dem Treffen um die Sicherheit des Hafens. Er ist das deutsche Drehkreuz für den internationalen Warenhandel – und im Ernstfall auch für Truppen. Damit ist er auch besonders gefährdet für verschiedene Angriffe. Die Minister haben sich per Schiff ein Bild gemacht.