Sexualdelikt in Hamburg-Altona: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der Dienstagvormittag eine Frau in Altona-Altstadt mit mutmaßlich sexuellen Motiven überfallen haben soll. Die 27-Jährige ging laut Polizei zu Fuß vom Bahnhof Altona durch die Max-Brauer-Allee in Richtung Elbe. Bereits im Bahnhof sei sie nach ersten Erkenntnissen von einem Mann unsittlich berührt worden. Anschließend habe dieser sie bis in die Max-Brauer-Allee verfolgt, wo er sie unvermittelt in eine Tiefgarageneinfahrt gezogen haben soll. Als die Geschädigte laut um Hilfe schrie, wurden Zeugen auf die Situation aufmerksam und kamen ihr zur Hilfe. Der Mann flüchtete daraufhin in Richtung Bahnhof Altona, die Frau blieb unverletzt. Die laut Polizei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Der mutmaßliche Täter habe ein asiatisches Erscheinungsbild mit einer normalen Figur, sei zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Die schwarzen Haare habe er an den Seiten kurz und oben länger getragen. Der Mann soll zum Tatzeitpunkt einen Rucksack und ein T-Shirt mit Aufdruck auf der linken Vorderseite (unter anderem eine querliegende 56) getragen haben.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040/42 86 56 789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.