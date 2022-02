Serie nimmt kein Ende: Schon wieder Geldautomaten gesprengt – diesmal in Ilsede

Trümmer liegen vor der zerstörten Volksbank in Groß Ilsede. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Bankräuber haben in der Nacht zu Mittwoch erneut einen Geldautomaten im Landkreis Peine (Niedersachsen) gesprengt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden durch die Explosion keine Menschen verletzt. An dem Bankgebäude in Ilsede entstand demnach ein großer Schaden. Die mutmaßlichen Täter sind flüchtig.

Fahndung per Hubschrauber

Die Ermittler:innen gehen von mindestens drei Tatbeteiligten aus. Nach Angaben von Zeugen flohen die Verdächtigen mit einem dunklen Kombi, wie es hieß. Die Polizei fahndet mit zahlreichen Streifenwagen und einem Hubschrauber nach den mutmaßlichen Tätern. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar.

Beutesumme und Schäden an Statik zunächst unklar

Auf Bildern waren zerbrochene Glasscheiben und Schäden an der Decke der Geschäftsräume zu erkennen. „Auch die Fassade ist betroffen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Bankfiliale befindet sich im Erdgeschoss eines Gebäudekomplexes, der auch Wohnungen beherbergt. Inwieweit die Statik des Gebäudes betroffen ist, war zunächst ebenfalls unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine mindestens sechsstellige Summe.

Mit dpa