Für zwei Taucher aus Salzgitter (Niedersachsen) war es der Fund des Jahres: Auf dem Grund des Salzgittersees stießen sie kürzlich auf einen Stoßzahn, der vermutlich von einem Mammut stammt. Der Zahn wird derzeit im städtischen Museum Schloss Salder aufbewahrt.
